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بريانكا شوبرا تزين غلاف مجلة INstyle في عددها الجديد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:31 م
بريانكا شوبرا تزين غلاف مجلة INstyle في عددها الجديد
بريانكا شوبرا
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أحمد جمال أحمد
 
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زينت النجمة الهندية الكبيرة بريانكا شوبرا غلاف مجلة INstyle  في عددها الجديد الصادر لشهر يونيو الجاري، وأجرت جلسة تصوير تنشر لقطاتها مع العدد.

وفي حوارها مع المجلة، أكدت بريانكا على ما تردد حول عن طموحاتها المستقبلية، البعيدة كل البعد عن السينما والتمثيل، ورغبتها بخوض الحياة السياسية.

وقالت بريانكا أنها تسعى من الآن لأن تصبح أول رئيسة وزراء للهند، وأنها تنتوي الترشح للانتخابات القادمة على هذا المنصب.
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