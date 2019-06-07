افتتحية خضراء للبورصة الأمريكية على امال خفض اسعار الفائدة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:26 م
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بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها، اليوم الجمعة، على ارتفاع جماعي بعد بيانات ضعيفة للوظائف في مايو عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.
ودعمت ايضًا ارتفاع البورصة في التعاملات الصباحية أنباء
عن احتمالات تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على الصين مما يمنح فرص
لتوسع في المناقشات الودية بين الجانبية للتوصل إلى حلول حول خلافات التجارية
القائمة بينهم.
وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 48.06 نقطة بما
يعادل 0.19 % ليصل إلى 25768.72 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500 "
بمقدار 9.38 نقطة أو 0.33% مسجلا 2852.87 نقطة، وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع"
37.42 نقطة أو 0.49% ليفتح على 7652.97 نقطة.
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