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بعد استمرارها به لثمان مواسم.. نجمة مسلسل "جرايز أناتومي" تترك دورها به

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:21 م
بعد استمرارها به لثمان مواسم.. نجمة مسلسل جرايز أناتومي تترك دورها به
جرايز أناتومي
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أحمد جمال أحمد
 
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أعلنت النجمة الكبيرة إيلين بومبيو تركها لدورها الشهير، الطبيبة "ميرديث جراي"، بمسلسل "جرايز أناتومي"، بعد استمرارها في تجسيد الدور الرئيسي به لثمان مواسم.

 

وكشفت "إيلين" في لقاء إذاعي لها، أنها اتخذت قرار الابتعاد عن المسلسل بصعوبة، غير أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالظهور به بعد أن تحول مناخ العمل لمناخ مسموم لا يطاق.

 

يأتي ذلك بعد انسحاب نجم المسلسل في الدور الرجالي، باتريك ديمبسي، لتجد شركة انتاج المسلسل نفسها في موقف محرج لتعويض بطلي العمل الرئيسيان.

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