بهذه الصور.. جينا دوين تؤكد ارتباطها بعد طلاقها من "شانينج تيتوم"
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:19 م
أحمد جمال أحمد
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تردد العديد من الشائعات حول ارتباط النجمة جينا دوين، بعد عدة اشهر من طلاقها من النجم شانينج تيتوم، بعد استمرار زواجهما لسبع سنوات.
وأكدت جينا هذه الشائعات بنشرها لأول صورة تجمعها بحبيبها الجديد، الممثل ستيف كازي، الذي تعمل معه حاليا جينا بأحدث أعمالها الدرامية.
وتلقت جينا العديد من عبارات التهاني على حسابها الخاص على موقع أنستقرام، من الآلاف من متابعيها، الذين رأوا أن ارتباطها كان الخطوة الأمثل للرد على ارتباط زوجها السابق.
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