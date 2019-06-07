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بريس دالاس تؤكد عودة نجم السلسلة الأصلية من أفلام "حديقة الديناصورات" في الجزء القادم

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:17 م
بريس دالاس تؤكد عودة نجم السلسلة الأصلية من أفلام حديقة الديناصورات في الجزء القادم
بريس دالاس
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أحمد جمال أحمد
 
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في النسخ المحدثة من سلسلة أفلام حديقة الديناصورات، قدمت النجمة بريس دالاس جزئين من أصل خمسة أجزاء، ظهرت خلالهم في دور البطولة مع النجم كريس برات.

 

وقبل أجزاء بريس دالاس، ظهرت سلسلة أفلام حديقة الديناصورات في أربعة أجزاء طرحت في فترة التسعينيات، وكانت من بطولة الثلاثي لورنا ديرن وجيف جولدبلوم والنجم سام نيل.

 

وبناء على الطلبات المتكررة لعشاق السلسلة، سيشهد الجزء السادس عودة نجومها الأصليين للظهور بجانب كريس برات وبريس دالاس في الأدوار الرئيسية من جديد.


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