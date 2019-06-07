الجيش اليمني يحبط هجوما لـ"أنصار الله" شمال الضالع
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:11 م
وكالات
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن "القوات أحبطت هجوماً على مواقع التبة الحمراء والخلل وحصن شداد في جبهة مريس شمال الضالع".
وأضاف المركز بأن "قوات العمالقة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال التصدي للهجوم".
وسيطرت القوات الحكومة، يوم الأربعاء، على قرى الرباط والشجفاء والشبهة غرب منطقة تورصة في مديرية الأزارق، جنوب غربي الضالع، عقب هجوم مباغت على مواقع لـ "أنصار الله"، حسب الجيش اليمني.
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