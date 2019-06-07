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عاجل.. سيد عبد الحفيظ يعلن رفض الأهلي احتراف محمد هاني

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:15 م
عاجل.. سيد عبد الحفيظ يعلن رفض الأهلي احتراف محمد هاني
محمد هاني
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علي نبوي
 
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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض النادي رحيل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر والذي تلقى عرضا للاحتراف في نادي أيك أثينا اليوناني.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :النادي تلقى رسميا عرضا لاحتراف محمد هاني في نادي أيك أثينا اليوناني لضمه على سبيل الإعارة بنية الشراء".

 

وأضاف: "من الصعب التفريط في هاني الذي يعد واحدا من اللاعبين المميزين في الفريق".

 

وتابع "الجهاز الفني اجتمع باللاعب وأقنعه بالبقاء في صفوفه للموسم المقبل، في ظل الحاجة إليه".

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المزيد عن: محمد هاني سيد عبد الحفيظ رياضة ايك اليوناني الاهلي
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