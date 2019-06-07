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فطر محمر بالكزبرة.. طريقة التحضير والمقادير

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:12 م
فطر محمر بالكزبرة.. طريقة التحضير والمقادير
فطر محمر بالكزبرة
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مقادير فطر محمر بالكزبرة
- الفطر : 3 اكواب (طازج / مقطع شرائح) 
- الزبدة : ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (طازجة ومفرومة) 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة تحضير فطر محمر بالكزبرة
1. سخني الزبدة والزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

2. أضيفي الفطر وقلبي بسرعة لمدة 5 دقائق حتى يبدأ يذبل.

3. أضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى حتى ينضج.

4. ازيلي المقلاة عن النار ووزعي الكزبرة الطازجة وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.
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