فطر محمر بالكزبرة.. طريقة التحضير والمقادير
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:12 م
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مقادير فطر محمر بالكزبرة
- الفطر : 3 اكواب (طازج / مقطع شرائح)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- الثوم : فصّان (مهروس)
- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (طازجة ومفرومة)
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير فطر محمر بالكزبرة
1. سخني الزبدة والزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.
2. أضيفي الفطر وقلبي بسرعة لمدة 5 دقائق حتى يبدأ يذبل.
3. أضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى حتى ينضج.
4. ازيلي المقلاة عن النار ووزعي الكزبرة الطازجة وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.
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