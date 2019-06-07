فطر محمر بالكزبرة.. طريقة التحضير والمقادير

مقادير فطر محمر بالكزبرة

- الفطر : 3 اكواب (طازج / مقطع شرائح)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (طازجة ومفرومة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





طريقة تحضير فطر محمر بالكزبرة

1. سخني الزبدة والزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.





2. أضيفي الفطر وقلبي بسرعة لمدة 5 دقائق حتى يبدأ يذبل.





3. أضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى حتى ينضج.





4. ازيلي المقلاة عن النار ووزعي الكزبرة الطازجة وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.