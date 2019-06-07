طريقة عمل بلح الشام بالهيل في المنزل

مقادير بلح الشام بالهيل

- طحين : كوب

- سميد ناعم : ملعقة كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- قطر : 2 كوب (شيرة)





طريقة تحضير بلح الشام بالهيل

1. ضعي الزبدة في قدر على النار مع الماء والفانيلا واتركيها حتى تذوب ويغلي المزيج.





2. اخلطي الطحين والنشا والملح والهيل وأضيفي الخليط للزبدة والماء على النار ثم ارفعي الخليط عن النار.





3. أضيفي السميد وقلبي وضعي الخليط على النار حتى يغلي.





4. أضيفي البيض وحركي حتى يتجانس الخليط ثم أطفئي النار واتركيه ليبرد.





5. ضعي الخليط في كيس كريمة وسخني الزيت.





6. شكلي بالكيس أصابع عريضة من العجينة وانزليها مباشرة إلى الزيت الساخن واقليها حتى تصبح ذهبية.





7. اغمسي القطع الذهبية في القطر البارد وقدميها.