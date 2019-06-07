هيو جرانت: ابتعدت عن أدوار الرومانسية لهذا السبب

لقب بكلارك جيبل العصر الحديث خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 20 عاما، وقدم خلالها مجموعة من أبرز الأفلام الرومانسية التي جعلت منه أيقونة لمثل هذه الأدوار.





وها هو النجم البريطاني هيو جرانت يعترف بأنه الزمن قد تغلب عليه، وأنه لم يعد يصلح لتجسيد مثل هذه الأدوار بعد الآن، كونه أصبح متقدما في العمر وأكثر سمنة من قبل.





كان ذلك خلال حواره مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، وقد قدم هيو جرانت مجموعة من الأفلام الرومانسية الخالدة، منها "مذكرة بريدجت جونز".



