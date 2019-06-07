ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فرنسا تناقش محاكمة عناصر "داعش" دوليا بالعراق

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:04 م
فرنسا تناقش محاكمة عناصر داعش دوليا بالعراق
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
ناقشت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أمس الخميس، مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم "داعش".

وأضافت بيلوبيه في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل"، موضحة أن هذه المناقشات تجرى في إطار "مجموعة فندوم" التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.

وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل". وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية" ستُنشأ "في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

في السياق نفسه قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، إن العراق مستعد للتعاون مع المحاكم الدولية التي تقترحها أوروبا لمحاكمة مقاتلي "داعش".

Advertisements
المزيد عن: هناصر محاكمة فرنسا داعش العراق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
0
x
20:15
0
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
-
x
15:30
-
أوكرانيا
مالي
-
x
18:30
-
إيطاليا