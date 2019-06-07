في ذكرى ميلاده.. تفاصيل هرب محمود مرسي من سميحة أيوب قبل زواجه منها (فيديو)

تحل اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود مرسي، أحد النجوم البارزين على الساحة الفنية، وصاحب الشخصيات الشهيرة في السينما والدراما، ومن أبرز أدواره "عتريس" في فيلم "شئ من الخوف"، و"سي السيد" في الثلاثية، و"أبو العلا البشري" في مسلسل بنفس الاسم، وغيرها من الأدوار الهامة خلال مشواره الفني.





تزوج محمود مرسي مرة واحدة في حياته من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وأثمر زواجهما عن ابن وحيد اسمه "علاء" عمل بالفن مثل والديه وقدم بعض الأدوار، وعن قصة الحب والزواج التي حدثت بينهما، روت "أيوب" أنها التقت بطليقها "مرسي" للمرة الأولى في باريس، في لقاء عابر اقتصر على تبادل النظرات دون حديث.





وأضافت "أيوب"خلال حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن بعد سنوات من اللقاء الأول، تمنت الزواج من محمود مرسي، عندما أعجبت بموقفه تجاه عمله بمحطة BBC في لندن من أجل مصر، وذلك أثناء تطلعها على صحيفة نشرت أحد الأخبار عنه، مؤكدة أنها لم تتذكر اسمه بعد هاتين الصدفتين.





وكشفت "أيوب" أن الإعجاب تطور بينهما بعد عملهما معاً في الإذاعة، ولكن ظروف العمل لم تتيح لهما فرصة الحديث بشكل أكبر، حتى جاء لقاؤهما في منزل أحد الأصدقاء في "حلوان"، مؤكدة أن "مرسي" استغل الفرصة وطلب منها أن تقوم بتوصيله إلى أقرب "تاكسي" بسيارتها، مشيرة إلى انتظارها تلك الفرصة فوافقت.





وأكدت "أيوب" أنها أعجبت به نظراً لحبه للفن وثقافته وهو نفس السبب الذي جذبه إليها أيضاً، مؤكدة أنه طلب الزواج منها بعدما هرب منها في المرة الأولى، وقامت بإحراجه عندما تبادلا الاعتراف بالإعجاب، ليكمل قائلاً: "أنا لا أتزوج"، فردت عليه قائلة: "وأنا لم أذكر سيرة الزواج"، موضحة أنهما اتفقا على الزواج بعد ذلك.



