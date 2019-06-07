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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركة إيرانية للبتروكيماويات

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:54 م
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركة إيرانية للبتروكيماويات
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أسماء العزب
 
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على أكبر شركة إيرانية للبتروكيماويات، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".
 
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن العقوبات على شركة البتروكيماويات تأتي بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري.

وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت العقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.

واستهدفت العقوبات الأمريكية 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وتحاول واشنطن خنق طهران عن طريق منعها من تصدير النفط.



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المزيد عن: واشنطن عقوبات جديدة شركة إيرانية بتروكيماويات الخزانة الأمريكية
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