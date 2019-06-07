واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركة إيرانية للبتروكيماويات

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن العقوبات على شركة البتروكيماويات تأتي بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري.





وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت العقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.





واستهدفت العقوبات الأمريكية 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.





وتحاول واشنطن خنق طهران عن طريق منعها من تصدير النفط.



