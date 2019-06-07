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صورة جديدة تؤكد تعاقد ريال مدريد مع هازارد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:54 م
صورة جديدة تؤكد تعاقد ريال مدريد مع هازارد
هازارد
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الفجر الرياضي
 
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقميص النجم البلجيكي إيدين هازارد في المتجر الخاص بنادي ريال مدريد الإسباني.

 

وتواجد قميص هازارد المدون عليه الرقم "7" وهو رقم النجم السابق للميرينجي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

وأشارت العديد من التقارير إلى اتفاق ريال مدريد رسميا مع نجم تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون جنيه استرليني بداية من الموسم المقبل.

صورة جديدة تؤكد تعاقد ريال مدريد مع هازارد
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