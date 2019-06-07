انتشال جثة شاب غرق بشلالات وادي الريان بالفيوم

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انتشلت قوات الأنقاذ النهري جثة شاب غرق بشلالات وادي الريان بيوسف الصديق، بالفيوم أثناء استجمامه مع أصدقائه واسرته بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير امن الفيوم، أخطارا من العميد احمد مفتاح مأمور مركز يوسف الصديق بغرق " أحمد محمد زعلول " (21 سنه ـ طالب بمعهد دمو الهندسي ـ مقيم بعزبة ابو صايم التابعة لقرية الخواجات ـ مركز الشواشنة أثناء قيامه بالسباحه في بحيرة شلالات وادي الريان.



وتم نقل جثة المتوفي للوحدة الصحية بالريان، وبتوقيع الكشف الطبي علي المتوفي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الوفاه نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبه جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 741 2019 إداري مركز يوسف الصديق، جارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





