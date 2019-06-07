جازان: سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بعوالق ترابية
الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:50 م
الفجر السعودي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك و الريث و العارضة و العيدابي و فيفا وهروب ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على المنطقة ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش و الدرب و الطوال و بيش و صامطة وصبيا وضمد ، تستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على المنطقة ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش و الدرب و الطوال و بيش و صامطة وصبيا وضمد ، تستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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