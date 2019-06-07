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تفحم محل إدوات كهربائية وخسائر 80 ألف جنيه بالفيوم

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:46 م
تفحم محل إدوات كهربائية وخسائر 80 ألف جنيه بالفيوم
أرشيفية
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ريهام على
 
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تمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي حريق هائل وأخمادة، نشب بمحل بقالة بشارع الجامع بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، دون حدوث ثم أصابات أو وفيات، وتفحم المحل كاملا.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، أخطارا من العميد حمدي الواحي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بنشوب حريق بمحل بقالة بشارع الجامع بالحادقة التابعة لقسم أول الفيوم، وبأنتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث ثمة أصابات أو وفيات.

وتبين بالفحص نشوب الحريق بمحل بقالة علي مساحة 25 متر بالطابق الأرضي مستأجر للمواطن"رمضان. ا. س. ا " (42 سنه ـ مقيم شارع السلطان العادل ـ قسم اول الفيوم).

ونتج عن الحريق أحتراق 6 ثلاجات ـ وماكينة كروت فورية ـ مواد غذائية، وعلل مستأجر المحل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي باحد الوصلات الكهربائية داخل المحل، وقدر قيمة التلفيات بحوالي 80 ألف جنيها، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4030 2019 إداري قسم شرطة أول الفيوم، وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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