قرقاش: قطر أصبحت مرتهنة في قرارها.. لا حل للأزمة بالأساليب التقليدية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، إن قطر أصبحت مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أنه "لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية".





ونشر قرقاش تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".





وأضاف: "ولعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها".





واعتبر وزير الدولة الإماراتي، أن الأزمة "كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها".





واستطرد قائلا: "كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة. العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي".



