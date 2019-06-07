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مقتل أحد أفراد الأمن الداخلي الإيراني جراء هجوم مسلح

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:47 م
مقتل أحد أفراد الأمن الداخلي الإيراني جراء هجوم مسلح
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قتل أحد أفراد القوات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني إثر اطلاق النار عليه من قبل مجهولين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وأفاد موقع إخباري وكالة أنباء فارس الخميس، أن "العريف محمد امين الله دادي قد قتل جراء اطلاق اطلاق النار عليه مساء الأربعاء حينما كان في مهمة دورية، من قبل مجهولين يستقلون سيارة في قرية بنج التابعة لمدينة رودبار جنوب بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران".

وحسب الموقع ، تعمل قوى الأمن الداخلي للقبض على الجناة الذين لاذوا بالفرار من مكان الحادث.

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