عائلة الشيوي بمحافظة الشرقية تحصل على كأس العباقرة الموسم الأول

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حصلت عائلة الشيوي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية علي المركز الأول وكأس العباقرة للعائلات للموسم الأول علي مستوي الجمهورية والتي تضم كل من الأستاذ حسان الشيوي أخصائي اجتماعي بالتربية والتعليم، الأستاذة زيزت عبد الفتاح مدرسة علوم بالتعليم الأساسي، م. أحمد حسان الشيوي الفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، د. بسمه حسان الشيوي حاصلة علي كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.



وتفوقت عائلة الشيوي علي ٣٢ عائلة علي مستوي الجمهورية في التصفيات النهائية لتحصل علي المركز الأول وكأس البطولة من أمام عائلة جادو من محافظة القليوبية، وذلك بعد ماراثون في العديد من الأسئلة في المعلومات العامة، والثقافة، والعلم، والمعرفة، والقدرات الذهنية، والفنون، وغيرها، تنافس فيها عائلات من مختلف محافظات مصر خلال شهر رمضان المبارك.