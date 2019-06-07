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عاجل.. ليفربول يفتتح موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:43 م
عاجل.. ليفربول يفتتح موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أعلن فريق ليفربول موعد مباراة مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر" كأول مباراة له في الموسم الكروي الجديد.

 

ذكر الموقع الرسمي للريدز أن ملعب "ويمبلي" سيستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تنطلق في الرابعة من مساء الرابع من شهر أغسطس المقبل.

 

ويخوض ليفربول المحترف به محمد صلاح المباراة للمرة الأولى منذ عام 2006، باعتباره "وصيف" النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

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