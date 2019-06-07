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إصابة 19 شخصاً إثر انفجار في بلدة سويدية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:45 م
إصابة 19 شخصاً إثر انفجار في بلدة سويدية
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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قالت الشرطة وعاملون في مستشفى بالسويد إن 19 شخصاً أصيبوا في انفجار قوي وقع اليوم الجمعة في بلدة لينشوبينج بجنوب البلاد وألحق أضراراً بعدد من المباني.

ولم يتضح سبب الانفجار لكن الشرطة قالت إنها فتحت تحقيقاً جنائياً.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيورن أوبيرج "أبلغ كثير من الناس عن انفجار قوي للغاية حطم عدداً كبيراً من النوافذ".

وأضاف "تمكنا حتى الآن من التأكد من إصابة عدد من الناس بجراح طفيفة. طوقنا منطقة واسعة تضم عدة مبان".

ومضى قائلاً لا يستطيع التصريح بشيء عن السبب المحتمل للانفجار.

وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجاراً قوياً حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

وقالت سلطات المنطقة في بيان إن 19 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجار ووجهت نداء لجامعة لينشوبينج ومؤسسات طبية أخرى بتقديم الرعاية للمصابين.

وأضاف البيان "ومن ثم تستعد المستشفيات لاستقبال عدد أكبر من المصابين إذا استدعى الأمر".
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