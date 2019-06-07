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50 مترا حسمت كل شيء.. مناورة أمريكية روسية "مرعبة"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:31 م
50 مترا حسمت كل شيء.. مناورة أمريكية روسية مرعبة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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ذكرت وكالات أنباء روسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها.

ونسبت الوكالات إلى البحرية الروسية القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف.

وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".

في المقابل، ذكرت البحرية الأمريكية أن مدمرة روسية كادت أن تصدم طرادا أميركيا مزودا بصواريخ موجهة في في حادثة وصفتها بأنها "خطيرة وتفتقر للمهنية".

وقال المتحدث باسم الأسطول السابع، الكوماندر كليتون دوس: "أثناء العمل في بحر الفلبين، قامت المدمرة الروسية أودالوي 572 بمناورة خطيرة مع السفينة الأميركية تشانسلورزفيل".

ووصف ما ذكرته روسيا من أن السفينة الأمريكية تصرفت بشكل خطير بأنه "كلمات دعائية". وقال إن المدمرة الروسية اقتربت لمسافة بين 15 و30 مترا من تشانسلورزفيل.

ولا يعرف بعد ما إذن كان الحادث خلف أضرارا مادية في إحدى السفينتين.

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