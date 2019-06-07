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نادال في نهائي رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:38 م
نادال في نهائي رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي
نادال
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أحمد عصام
 
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نجح اللاعب الإسباني رافائيل نادال في تحقيق الفوز على السويسري روجر فيدرر، بنتيجة ثلاث مجموعات نظيفة في المباراة التي جمعت بين اللاعبين في نصف نهائي بطولة رولان جاروس.

 

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي :-

 

- 6/3

- 6/4

- 6/2

 

وتأهل نادال إلى نهائي بطولة رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بالبطولة، حيث كان قد حقق اللقب في موسمي 2017 و2018.

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