"مصر للطيران" تلغي رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا، وهما رحلة رقم MS 853 التي كان مقررا لها الإقلاع مساء اليوم، ورحلة MS 857 والتي كان مقرر لها أن تقلع غدا صباحا ورحلة رقم MS 855 التي كان من المقرر إقلاعها ظهر غد .

وتهيب شركة مصر للطيران بالساده عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.



