نادال يكتسح فيدرر ويتأهل لنهائي بطولة رولان جاروس

اكتسح الإسباني رافاييل نادال السويسري روجيه فيدرر بثلاث مجموعات نظيفة في نصف نهائي بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس وهي إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وفاز رافاييل نادال بالمجموعات الثلاثة التي جاءت نتائجها 6-3 و6-4 و6-2 ليصعد إلى نهائي بطولة رولان جاروس

وتسببت الرياح الشديدة في اختفاء مهارات اللاعبين فيدرر ونادال بسبب كثرة تحرك الكرة داخل الملعب بفعل عوامل الرياح.