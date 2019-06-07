الرياح تفسد مباراة فيدرر ونادال
الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:24 م
الفجر الرياضي
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أفسدت الرياح الشديدة مباراة نجمي التنس المخضرمين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال في نصف نهائي بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس وهي إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.
وتسببت الرياح
الشديدة في اختفاء مهارات اللاعبين فيدرر ونادال بسبب كثرة تحرك الكرة داخل الملعب
بفعل عوامل الرياح.
ورغم التوقعات
المتواضعة بشأن مسيرة فيدرر في النسخة الحالية للمسابقة لكنه شق طريقه نحو المربع الذهبي،
وسيتعين عليه التخلي عن طموحاته البسيطة والسعي إلى التأهل للنهائي أمام نادال.
وما يزيد تفاؤل
فيدرر أمام نادال في معركة اليوم هو نجاحه في التفوق على نظيره الإسباني خلال آخر خمس
مواجهات جمعت بينهما، حيث يعود آخر فوز لنادال على النجم السويسري إلى عام 2014 بنهائي
بطولة أستراليا المفتوحة.
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