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إيهاب يوسف: الثأر لشهدائنا يؤكد أن دمائهم لن تذهب هدرًا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:31 م
إيهاب يوسف: الثأر لشهدائنا يؤكد أن دمائهم لن تذهب هدرًا
إيهاب يوسف
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هدى عبدالرازق
 
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قال إيهاب يوسف، خبير في مكافحة الجماعات الإرهابية، إن المجتمع المصري كله يتابع عن كثب مجهودات القوات الأمنية في الثأر لشهداء الهجوم على كمين العريش.

وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن إعلان القوات الأمنية تصفية 8 من العناصر الإرهابية منذ قليل، يؤكد للمصريين أن دم أولادهم لن يذهب هدرًا، وأن بمصر رجال يستكملون مسيرة زملائهم، مؤكدًا أن مصر تواجه التنظيمات الإرهابية بالامتثال للقانون، وتحت مظلته.
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