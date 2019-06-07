إصابة 5 إثر حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار (أسماء)

Advertisements

أصيب 5 مواطنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي، أمام مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، عن أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي، اتجاه القاهرة، وأمام مدخل مدينة كفر الدوار، اصطدمت بسيارة ملاكي.



وأسفر الحادث عن إصابة 5 من ركاب السيارتين، وهم كل من "السيد شحاته حسن ٤٢ سنه، مصاب بكدمة بالكتف الايسر وسحجات متفرقة بالجسم، حنان ربيع عبد الله ٤٧ سنه، مصابه باشتباة كسر باليد اليمني، احمد السيد شعبان ١٥ سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اسراء السيد شحاته ١١ سنه، مصابه بجرح بالفك وسحجات متفرقة بالجسم، واسماء السيد شحاته ١٦ سنه، مصابه بكدمات بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نفلهم الي مستشفى كفر الدوار لتلقى العلاج، وجاري تحرير المحصر اللازم للعرض علي النيابة العامة.