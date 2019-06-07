أحدهما بشأن "تهجير أهالي الكرنك قسريًا".. شائعات شغلت السوشيال ميديا × أسبوع





عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري- على مدار الأسبوع- والتي جاءت أبرزها، إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.





وتستعرض "الفجر" ، خلال السطور التالية، أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا، على مدار الأسبوع.





إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، نفى البنك المركزي، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.





وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، موضحا أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليًا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.





إجراء امتحانات "ثانية ثانوي" بنظام الفصلين

وحول ما تردد بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2019 /2020 على أن يتم إجراء الامتحانات على فصلين دراسيين "الأول والثاني"، نفت الوزارة تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أن نظام الامتحانات الصف الثاني الثانوي لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة.





وأشارت الوزارة إلى استعداداتها المكثفة في إطار التحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019، والتي تنطلق 8 يونيو المقبل، مُؤكدةً أن هناك خطة محكمة ومحددة بمواعيد دقيقة تسير وفقًا لها الإجراءات الخاصة بالامتحانات، مُوضحةً أن كل مرحلة من مراحل الإعداد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.





سداد ديون قناة السويس من الموازنة العامة

بينما حول ماتردد عن سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، نفت الهيئة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.





وأشارت الهيئة، أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا مهمًا في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويًا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لا سيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.





تهجير أهالي الكرنك بالأقصر قسريًا

نفت محافظة الأقصر، ما نُشر في أحد المواقع الأجنبية من أنباء تُفيد بقيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديًا على طريق الكباش الفرعوني، مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل بدء إجراءات الإزالة.





وأشارت المحافظة، إلى أن أعمال الإزالة تساهم في استكمال المراحل الأخيرة من طريق الكباش الفرعوني، والذي يعد مشروعًا قوميًا وتنمويًا سيمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ مصر العظيم.





إلغاء الأوقاف احتفالات ذكرى "غزوة بدر"

كما نفت وزارة الأوقاف، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى غزوة بدر بالمساجد للمرة الأولى.





وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى تنظيم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التي نظمت احتفالًا كبيرًا بمسجد الإستاد في مدينة كفر الشيخ، حضره عدد من المسئولين وقيادات الدعوة، وعدد كبير من أبناء كفر الشيخ، وكذلك مديرية أوقاف أسوان التي نظمت احتفالًا بمسجد الحاج حسن، حضره عدد من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.



