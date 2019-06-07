1.6 % نمو في الطلب العالمي على الغاز سنويا حتى 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.6% سنويا حتى عام 2024 بدعم من الاستهلاك في الصين الذي يشكل أكثر من ثلث نمو الطلب خلال تلك الفترة.





وأضافت الوكالة أن مسعى الصين للتحول من الفحم إلى الغاز في توليد الطاقة والغاز الطبيعي في الاستخدام المنزلي بهدف تحسين جودة الهواء ضمن مبادرة ”السماوات الزرقاء“ سيلعب دورا رئيسيا في دفع الطلب.





وقال كيسوكي ساداموري مدير أمن وأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع نمو الطلب على الغاز في الصين في المتوسط ثمانية بالمئة انخفاضا من معدل نمو في خانة العشرات في الأعوام القليلة الماضية مع تباطؤ نموها الاقتصادي لكنه لا يزال يشكل نحو 40 بالمئة من الزيادة في الطلب العالمي في الأعوام المقبلة.





وستظل منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر مصدر لنمو استهلاك الغاز في المدى المتوسط بمعدل أربعة بالمئة سنويا في المتوسط وستشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي الزيادة في الاستهلاك حتى عام 2024.





وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن سوق الغاز إن الطلب المحلي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيساهم في نمو الطلب.