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شواطئ البحر الأحمر تشهد توافد الآلاف من المواطنين هربا من حرارة الجو في ثالث أيام العيد (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:20 م
شواطئ البحر الأحمر تشهد توافد الآلاف من المواطنين هربا من حرارة الجو في ثالث أيام العيد (صور)
الشاطئ
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محمد طه
 
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شهدت شواطئ البحر الأحمر في اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، توافد، أعداد كثيفه من المواطنين أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على الشواطئ العامة والخاصة، للاحتفال والهروب من ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات.

وشهد شاطئ النادى الاجتماعي بمدينة الغردقة، إقبالًا كثيرا من المواطنين، خاصة من أهالى مدينة الغردقة، والمقيمين فيها، لقربه من وسط المدينة، فيما أقبل الزوار على الشواطئ الشمالية بمنطقة الأحياء المائية، وازدحم جانبى الطريق أمام الشواطئ، فيما كانت الشواطئ الخاصة وشواطئ الفنادق وخاصة ذات الألعاب المائية الأعلى، من حيث نسب الإشغال بسبب وجود الألعاب المائية.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، محافظة البحر الأحمر، توافر كل الخدمات التى يحتاجها زوارالمحافظة من إسعاف لحالات الطوارئ، وفرق إنقاذ وسيارات الإسعاف والإطفاء وتواجد مكثف من إدارة المرور.

ومن ناحيته، قال أشرف فؤاد، مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إن النادى استقبل آلاف المواطنين منذ بدء الاحتفال بعيد الفطر المبارك؛ مؤكدا أن إدارة النادي استعد جيدا لمثل هذا اليوم بتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين للاستمتاع بقضاء أوقاتهم على سواحل البحر الأحمر.
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