مساعد وزير الداخلية الأسبق: أهل الشر يسعون لإحداث دوي كبير لعملياتهم

Advertisements

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإرهابين يحاولون القيام بحالة من العنف الشديد، سعيا لتبرير موقفهم الحالي، لافتًا إلى أن أحد الإرهابيين كان يرتدي حزام ناسف أثناء هجومه على كمين العريش وتم تصفيته قبل تفجير الحزام، مما يؤكد أن الله قد أنقذ العديد من الأشخاص.



وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن القوات الأمنية قامت على الفور بمواجهة مرتبكي الحادث، بفضل وجود قاعدة بيانات دقيقة، مضيفا أن هناك سعي كبير من أهل الشر لإحداث دوي كبير لعملياتهم.

