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مواطنو دمنهور يشكون لمحافظ البحيرة ضعف مياه الشرب وانقطاع الكهرباء (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:19 م
مواطنو دمنهور يشكون لمحافظ البحيرة ضعف مياه الشرب وانقطاع الكهرباء (صور)
المحافظ
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إسلام أمين
 
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استمع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لأهم مطالب وشكاوي المواطنين بمدينة دمنهور، والخاصة باحتياجاتهم اليومية من الخدمات وخاصه فيما يتعلق بالمرافق الحيوية من ضعف المياه وانقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق والمشاكل التى واجهتهم خلال ايام عيد الفطر المبارك، ووعدهم بدراستها والعمل على حلها.

وجاء ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة، اليوم، يرافقه اللواء محمود فاروق مساعد مدير الامن والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة الشعبية والدينية والتنفيذية.

وتناولت الخطبة الحث على المداومة على طاعة الله تعالى بعد رمضان، وان المنافسة في الطاعة والجدَّ في القيام لا يتوقف على شهر من الشهور أو أيام معدودة، فإن انقضى شهر رمضان فإن عبادة الإنسان لا تنقضي، وإن انتهت أيامه المباركة ولياليه الفاضلة، فإن أعمال الخير لا تنتهي فيبقى مع المسلم صيام النافلة، ومن أعظم ذلك صيام ستة أيام من شوال.

واستعرض امام المسجد فوائد صيام الست من شوال مستشهدا بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف "فكأنما صام الدهر كله"، فإن الحسنة بعشرة أمثالها، وصيام رمضان على هذا يعدل صيام عشرة أشهر، فإذا أتبعه ست من شوال، فهي تعدل صيام ستين يومًا، والسنة ثلاثمائة وستين يومًا، فكأنما صام السنة كلها، فإذا كان الإنسان هكذا طول حياته يصوم رمضان، ويتبعه ست من شوال، فكأنما صام الدهر كله.
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