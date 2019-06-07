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عرض "الملك لير" يتوقف بدءًا من الليلة والعودة 13 يونيو

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:55 م
عرض الملك لير يتوقف بدءًا من الليلة والعودة 13 يونيو
يحيى الفخراني
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الفجر الفني
 
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أعلن القائمون على مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، عن عدم عرض حفل الليلة حتى 12 يونيو لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتهم، حيث قدموا اعتذارهم من خلال الصفحة الرسمية لـ"cairo show" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

وأكد صناع المسرحية أنه سيتم العمل على إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة، متابعا أن العروض ستتواصل بدءا من الخميس والجمعة المقبلين 13 و14 يونيو على مسرح cairo show بالتجمع الخامس واستمرار باب الحجز.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

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