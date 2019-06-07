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الزمالك يفاوض "فييرا"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:34 م
الزمالك يفاوض فييرا
فييرا
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محمد الصو
 
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دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع الإيفواري محمد فييرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويسعى الزمالك، للحصول على خدمات محمد فييرا بناءً على طلبات خالد جلال المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد، خاصة أن اللاعب يتمتع بقدرات مميزة.

 

ومن المقرر أن يحسم الفريق البترولي، موقفه من رحيل اللاعب أو بقائه وفقًا لرأي المدير الفني، خاصة أن الفريق هبط بشكل رسمي إلى القسم الثاني للدوري الممتاز.

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