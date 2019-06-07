إقبال غير مسبوق على مصيف جمصة أيام عيد الفطر (صور)

قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه، إن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق بمصيف جمصة خلال أيام العيد،وأكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد وتكثيف جهود المجلس لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمصطافين وتوفير كافة الخدمات.





وكانت رئاسة مدينة جمصه قد اتخذت عددا من الإجراءات استعدادا لعيد الفطر وقامت بتزيين وتجميل الحدائق والمتنزهات العامة ورفع مستوى النظافة في مختلف شوارع المدينة وزراعة أشجار وزهور جديدة ومراجعة كافة الخدمات الترفيهية على الشاطئ وداخل المدينة.





ونظرا لكثافة المواطنين على الشاطئ تم زيادة أعداد فرق الإنقاذ البحري على أبراج المراقبة المنتشرة بطول الشاطئ،كما تم نشر نشرات التوعية الخاصة بنزول البحر ومواعيدها والتأكيد على الالتزام بالتعليمات في حالة رفع الأعلام الحمراء والتي تعني اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر نظرا لارتفاع منسوب الأمواج.



