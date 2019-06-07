عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بشأن حادث سيناء الإرهابي

قالت وزارة الداخلية إنه استمرارا لجهودها في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر يوم 5 يونيه، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحرواي بمنطقة العبور، جنوب العريش.





وأضافت في بيان اليوم، أنه في أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 8 عناصر عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.





وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.