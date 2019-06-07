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حملات مكثفة لمكافحة الناموس والحشرات بمراكز الدقهلية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:30 م
حملات مكثفة لمكافحة الناموس والحشرات بمراكز الدقهلية
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محمد كشك
 
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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على تكثيف حملات مكافحة القوارض والفئران والحشرات وتكثيف حملات رش المبيدات لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على توفير المبيدات اللازمة للعلاجات ومضادات التسمم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية في الوحدات الصحية والبيطرية والعمل على تطهير المصارف والمجاري المائية والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على القيام بحملات لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة حيث قامت فرق المكافحة بحملة بنطاق حيي شرق وغرب ومركز المنصورة،وأضاف أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية تواصل حملاتها لمكافحة الناموس والبعوض والقوارض والحشرات بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 
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