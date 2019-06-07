حملات مكثفة لمكافحة الناموس والحشرات بمراكز الدقهلية

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على تكثيف حملات مكافحة القوارض والفئران والحشرات وتكثيف حملات رش المبيدات لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على توفير المبيدات اللازمة للعلاجات ومضادات التسمم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية في الوحدات الصحية والبيطرية والعمل على تطهير المصارف والمجاري المائية والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة.



