رسالة حسين الشحات إلى العين الإماراتي (صورة)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:26 م
علي نبوي
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وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة حب إلى جمهور نادي العين الإماراتي والذي لعب بين صفوفه لمدة موسم.
ورد حسين الشحات
على تغريدة لحساب دوري الخليج العربي الإمارتي بعدما قام بنشر صورة له بقميص العين
الإماراتي قائلا :"أكيد الجمهور محترم جدا ونفس الحب موجود وبشكرهم ع دعمهم ليا
دايما وأنا لاعب في نادي العين".
وأضاف حسين
الشحات: "واحنا دايما في تواصل بينا ولحد الان بيدعموني وأنا لاعب في النادي الأكبر
في أفريقيا النادي الأهلي شكرا جمهور الزعيم".
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