القناطر الخيرية تواصل استقبال زوارها في ثالث أيام العيد.. ورفع 750 طن قمامة (صور)

واصلت حدائق مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، استقبال عدد كبير من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، واكتظت الحدائق والمتنزهات ومدن الملاهي بالزوار للإحتفال بالعيد.





وتوافدت مئات الأسر والعائلات من ناحيتي الجيزة والمنوفية والقري المجاورة علي الحدائق ولم تسجل الاجهزة وغرف العمليات المشكلة طوال ثالث أيام العيد مايعكر صفو الزائرين.





وتابع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر، مؤكدا أنه لم يحدث مايعكر صفو الزوار في ثاني أيام العيد.





ومن جانبها قالت رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه لم يحدث ما يعكر صفو الزوار خلال العيد، موضحة أن القناطر الخيرية هي قبلة السياحة لكافة الأسر البسيطة من مختلف محافظات الجمهورية.





وذكرت أن المدينة استقبلت أكثر من 550 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسي القاهرة والجيزة حيث استمتع المواطنين والشباب بالنيل والتنقل بين الكباري الأثرية.





وأشارت إلى استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات خلال العيد وبشكل كبير، وجري رفع حوالي 250 طن قمامة خلال يوم وقفة العيد، وجري رفع 750 طن خلال أيام العيد.



