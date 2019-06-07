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"تعليم قنا" تستقبل مارثون الثانوية العامة.. وبروتوكول لتأمين اللجان ومراوح لمواجهة الحر

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:28 م
تعليم قنا تستقبل مارثون الثانوية العامة.. وبروتوكول لتأمين اللجان ومراوح لمواجهة الحر
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بسام عبدالحميد
 
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انتهت مديرية التربية والتعليم بقنا، من تجهيز مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق غدا السبت، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بجميع لجان المدارس بالمحافظة.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم عمل اجتماعًا موسعًا، لبحث خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن، وقيادات من مديرية التربية والتعليم، وذلك فى إطار برتوكول التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة بالمدارس.

وأشار خالد، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بامتحانات الثانوية العامة، وبحث آليات التعاون فى هذا الشأن، بهدف مرور فترة الامتحانات بلا مشاكل تعوق سير الامتحانات.

وأوضح أنه تم توفير كافة سبل الراحه للطلاب لاداء الامتحان، بالاضافة الى تزويد جميع النقار الامتحانية بالمراوح وكوللديرات المياه لمواجهه ارتفاع الحرارة.

وأكد أن هناك غرفة عمليات تعقد بالمديرية لمتابعة لجان الامتحانات التنسيق وكافة الإدارات بمختلف مراكز المحافظة والجهات المعنية.
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