منال الغندور تتفقد حدائق ميت غمر وسط توافد المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (صور)

تفقدت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر وبرفقتها المهندس سعد الحديدي مشرف عام برئاسة مركز ومدينة ميت غمر ورفعت عبد المجيد مفتش مالي وإداري برئاسة المركز سير العمل بالحدائق العامة بمدينة ميت غمر واقبال المواطنين عليها لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك





يتوافد أبناء محافظة الدقهلية على الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة المنصورة منها حديقة شجرة الدر بشارع الجمهورية وحديقة الزراعيين بشارع الجيش بالمنصورة، وحديقة البانوراما، والشهداء، وحديقة عروس النيل وحديقة الفردوس بمنطقة المجزر، فضلا عن الحدائق العامة المفتوحة للاحتفال بأول أيام عيد الفطر





وشهد محيط الحدائق والمتنزهات وداخلها تواجد أمني من رجال الشرطة وأفراد الأمن السريين لمنع أية حالات تحرش، كما تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لنشر فرق الإنقاذ المختلفة خلال أوقات الرحلات فضلًا عن التنسيق مع الصحة والأمن لنشر سيارات الإسعاف والمطافئ خارج الحدائق تحسبًا لأي طارئ.





وكثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، وكذلك تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات تسمم غذائى والوقوف على مصدرها، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.



