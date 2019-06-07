غدا.. ٦٥٩ ألف طالب يخوضون امتحانات الصف الثالث الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخوض مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي والتي تبدأ غدا السبت الموافق ٨ يونيو لعام ٢٠١٩.





وتبدأ الامتحانات غدا بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويصل عدد الطلاب .





ويصل عدد الطلاب ٦٥٩ ألف طالب و ٢٥٣ بعد لجان ١٨١٧ علي أن يوجد في كل لجنة ٥ اعضاء للتفتيش.



