ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدا.. ٦٥٩ ألف طالب يخوضون امتحانات الصف الثالث الثانوي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:04 م
غدا.. ٦٥٩ ألف طالب يخوضون امتحانات الصف الثالث الثانوي
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخوض مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي والتي تبدأ غدا السبت الموافق ٨ يونيو لعام ٢٠١٩.

وتبدأ الامتحانات غدا بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويصل عدد الطلاب .

ويصل عدد الطلاب ٦٥٩ ألف طالب و ٢٥٣ بعد لجان ١٨١٧ علي أن يوجد في كل لجنة ٥ اعضاء للتفتيش.

وتعيد "الفجر" نشر جدول امتحانات الثانوية العامة من جديد.
غدا.. ٦٥٩ ألف طالب يخوضون امتحانات الصف الثالث الثانوي
Advertisements
المزيد عن: محافظات ثالث ثانوية التعليم أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
-
x
15:30
-
أوكرانيا
مالي
-
x
18:30
-
إيطاليا