غدا.. ٦٥٩ ألف طالب يخوضون امتحانات الصف الثالث الثانوي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:04 م
ريم محمود
Advertisements
Advertisements
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخوض مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي والتي تبدأ غدا السبت الموافق ٨ يونيو لعام ٢٠١٩.
وتبدأ الامتحانات غدا بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويصل عدد الطلاب .
ويصل عدد الطلاب ٦٥٩ ألف طالب و ٢٥٣ بعد لجان ١٨١٧ علي أن يوجد في كل لجنة ٥ اعضاء للتفتيش.
وتعيد "الفجر" نشر جدول امتحانات الثانوية العامة من جديد.
Advertisements
المزيد عن: محافظات ثالث ثانوية التعليم أخبار مصر
- اليوم.. 656 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية في اللغة العربية والتربية الدينية
- طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يراجعون مادة اللغة العربية قبل بدء ماراثون الامتحانات (صور)
- "المصحف" يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة في بني سويف (صور)
- "التعليم": آلية جديدة لمن يدعي استبدال أوراقه.. ولا تراجع عن قرارات لجان "أولاد الأكابر"
- جدول امتحانات الطلاب المصريين في السعودية
- تعليم المنوفية: "امتحان أولى ثانوي ورقي.. ومفيش استخدام للتابلت"