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منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:04 م
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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واصل لاعبو منتخب مصر تدريباتهم البدنية اليوم الثاني على التوالي، داخل النادي الصحي بمقر إقامتهم داخل المعسكر المقام حاليا بمدينة برج العرب.


وأدى اللاعبون تدريباتهم بجدية تامة ووضحت عليهم ارتفاع روحهم المعنوية في التدريبات التي أقيمت قبل أداء صلاة الجمعة اليوم وفي وجود جميع أفراد الجهاز الفني والطبي .

منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
منتخب مصر يتدرب في النادي الصحي (صور)
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المزيد عن: منتخب مصر مصر امم افريقيا اخبار الرياضة اليوم
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