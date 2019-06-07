ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيتزا الأجبان بالفطر.. طريقة التحضير

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:10 م
بيتزا الأجبان بالفطر.. طريقة التحضير
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مقادير بيتزا الأجبان بالفطر والببروني
- مقادير العجين :
ماء دافئ : كوب ونصف
الخميرة الفورية : ملعقتان صغيرتان وربع
طحين : 3 أكواب وثلاثة أرباع الكوب
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
ملح : 2 ملعقة صغيرة
سكر : ملعقة صغيرة
- مقادير حشوة البيتزا :
زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
صوص البيتزا : كوب
جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)
الفطر : 2 كوب (طازج ومقطع شرائح)
الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)
زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح)
ببروني : 150 غراماً (شرائح)
ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
البصل : 1 حبة (مفروم شرائح ومحمر ومكرمل)

طريقة تحضير بيتزا الأجبان بالفطر والببروني
1. ضعي الماء الفاتر في وعاء العجانة وأضيفي الخميرة واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تذوب وتفور.

2. أضيفي الطحين مع الملح وزيت الزيتون واعجني على سرعة منخفضة.

3. اعجني الخليط لمدة 7 دقائق حتى يصبح العجين متماسكاً وليناً في الوقت نفسه.

4. يمكن عجن المكونات باليد بدل العجانة.

5. جمعي العجين على شكل كرة كبيرة وادهنيها بزيت الزيتون وغطي الوعاء واتركيه بمكان دافئ مدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

7. اعجني العجين على سطح مرشوش طحين باليد ثم قسميها إلى قسمين أو أكثر حسب حجم الصواني لديك.

8. مدي العجين لسماكة متوسطة في صينية البيتزا واصنعي شقوق بواسطة الشوكة على سطح العجين.

9. اتركي العجين مدة 10 دقائق ممدود بالصينية.

10. وزعي صوص البيتزا فوقها ثم وزعي الببروني والفطر والبصل والزيتون الأسود والفلفل ثم وزعي الريحان وزيت الزيتون.

11. سخني الفرن على حرارة 200 درجة وأدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة.

12. ازيلي الصينية من الفرن ووزعي جبن الشيدر وجبن الموزاريلا والجبن البارميزان وأعيدي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن.

13. قطعي البيتزا وقدميها ساخنة.
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت بيتزا الاجبان انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
-
x
15:30
-
أوكرانيا
مالي
-
x
18:30
-
إيطاليا