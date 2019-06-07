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روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:12 م
روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية.

وقال نوفاك: "لدينا الكثير من المشاريع، بالأمس ناقشنا خارطة طريق حول التعاون وتنفيذ المشاريع بين بلدينا، ويوجد في الخارطة 35 بندا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات التي يمكن أن تتحقق كاستثمارات في المستقبل القريب".

وتابع الوزير: "هذه مشاريع في مجال البتروكيميائيات، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن إنشاء مراكز بحوث علمية مشتركة في روسيا".

وأضاف: "كما تجري مناقشة هذا الأمر مع شركة غازبروم نفط وجامعة موسكو الحكومية، وغيرها الكثير".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري. وتشارك وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" باعتبارها شريكا إعلاميا للمنتدى.

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