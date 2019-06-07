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اليوم.. رئيس الوزراء البريطانية تستقيل من رئاسة حزب المحافظين

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:11 م
اليوم.. رئيس الوزراء البريطانية تستقيل من رئاسة حزب المحافظين
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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من المتوقع أن تستقيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة، من زعامة حزب "المحافظين" الحاكم، بعد فشلها في الانسحاب ببلادها من الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد ماي ما إذا كانت ستدلي بخطاب علني اليوم، لكن وسائل إعلام رجحت أن تؤكد استقالتها في خطاب موجه إلى "اللجنة-1922" التي تتألف من أعضاء في البرلمان من حزب "المحافظين" لا يشغلون مناصب في الحكومة.

يذكر أن تيريزا ماي (62 عاما) تولت قيادة "المحافظين" ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية 2017.

وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط "بريكست" في البرلمان البريطاني، أعلنت ماي في 24 مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 يونيو الجاري.

وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.

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