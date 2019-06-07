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أنباء عن لقاء مرتقب بين حفتر وترامب في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:06 م
أنباء عن لقاء مرتقب بين حفتر وترامب في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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نقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصادر مطلعة، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.

وأفادت الوكالة الإيطالية بأن مصدرا مقربا من حفتر فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغها بأن هذه الزيارة التي من المتوقع "أن تكون في الثامن عشر من يونيو ستبدأ بقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجنرال حفتر في البيت الأبيض، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو".

المصدر ذاته كشف أيضا جدول أعمال هذه "القمة المرتقبة" وأكد أنه سيتضمن بحث ملفات منها "مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في ليبيا، وتأمين النفط، وتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية جماعة إرهابية، إضافة إلى سبل دعم الاستقرار في البلاد".

كما سيتطرق ترامب وحفتر إلى مواضع تتعلق بترتيب البيت الداخلي منها "توفير الظروف المناسبة في ليبيا من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، تمهيدا للتصويت على دستور دائم للبلاد".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا في 19 أبريل الماضي مع حفتر الذي تشن قواته عملية عسكرية لاقتحام طرابلس منذ الرابع من أبريل.

وعلّق في هذا الشأن موقع "formiche" الإخباري الإيطالي قائلا إن مثل هذا اللقاء من المحتمل أن يُحدث زلزالا سياسيا وبالتالي زلزالا عسكريا في ليبيا.

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