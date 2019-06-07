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عالم أزهري: الإرهابيون مفسدون في الأرض.. ويجب القضاء عليهم

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:08 م
عالم أزهري: الإرهابيون مفسدون في الأرض.. ويجب القضاء عليهم
الدكتور أحمد الميسر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد الميسر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله –سبحانه وتعالى- جعل للدين حرمة، وجعل للإنسان قداسة سواء مسلما أو غير مسلم، ونبه على حفظ النفس من الهلاك.

وأشار "الميسر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا توجد داعي للعمليات الإرهابية التي ينفذها الإرهابيون، والإسلام برىء من أعمالهم، وما يفعلوه لا يرضي الله.

وأضاف أن الجماعة الإرهابية لا تعرف معنى سماحة الإسلام، ويتاجرون باسم الدين، ويفسدون في الأرض، ويجب القصاص منهم والقضاء عليهم.
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